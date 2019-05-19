مصر | إحباط ترويج 10 كيلو مواد مخدرة خلال مداهمات أمنية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 10 كيلو مواد مخدرة خلال مداهمات أمنية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة المنقضية عن ضبط 22 متهم بحوزتهم 4280 جرام حشيش – 1312 أقراص مخدرة – 1561 جرام هيروين – 3775 جرام استروكس – 750 الفودو – 20 شادو.

وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية: تم ضبط 13 متهما بحوزتهم 11 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم – 19 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 طبنجة 9 مم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.