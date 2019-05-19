مصر | انهيار عقار قديم مكون من طابقين في عابدين دون وقوع إصابات

وتلقى الرائد مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالي بتصدع عقار وانهيارة بشارع الجزيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث ورجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة إلى مكان الواقعة.

وتبين أن العقار قديم وايل للسقوط ومهجور منذ 20 عاما، كما دلت المعاينة أن العقار أنهار دون وقوع أي وفيات أو مصابين، وقام رجال المباحث بفرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار لحين رفع الأنقاض.

وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير الأمن أمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.