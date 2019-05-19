مصر | سقوط تاجر وبحوزته 650 ألف صاروخ ألعاب نارية في الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تاجر وبحوزته 650 ألف صاروخ ألعاب نارية في الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على تاجر بحوزته 650 ألف صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن بمنطقة الجمالية. وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية عقب تقنين الإجراءات تم ضبط تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية مستأجر كائن بدائرة القسم، وعثر بداخله على 650 ألف صاروخ ألعاب نارية. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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