مصر | ضبط 5 متسولين وتنفيذ أحكام قضائية في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

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شنت الإدارة العامة لشرطة المرافق بقطاع أمن الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين بالمنطقة الأثريه دائرة قسم شرطة الهرم.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية ففي مجال المرافق تم ضبط 3 ترابيزة- 5 شمسية – 8 ميزان – 2 إستاند – 3 برويطة 3 ثلاجة - 3 أسطوانة غاز–– 5 شمسية - عربة يد – ونش وفي البحث الجنائي تم تنفيذ 3 حكم جزئى – 8 اشتباه– 1 خيال وجمال- 5 غرامات- 2 بائع متجول- 5 تسول.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاته مساعد الوزير مدير امن الجيزة.