أخبار مصر | عودة السيستم في بعض مدارس أولى ثانوي.. وسحب الامتحان الورقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة السيستم في بعض مدارس أولى ثانوي.. وسحب الامتحان الورقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت بعض المدارس في إعادة الامتحان الإلكتروني مرة أخرى وسحب الامتحان الورقي من الطلاب وذلك بعد عودة السيستم.
وذكر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتابع الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي من خلال غرفة العمليات.
وأشار المركز الإعلامي، إلى أنه سيتم توضيح كافة التفاصيل في بيان رسمي من الوزارة بعد قليل.
وكان قد سقط الـ"سيستم" في عدة مدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، وتم استبدال الامتحانات الإلكترونية بورقية.
وانطلقت صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية.
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية