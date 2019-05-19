أخبار مصر | عودة السيستم في بعض مدارس أولى ثانوي.. وسحب الامتحان الورقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة السيستم في بعض مدارس أولى ثانوي.. وسحب الامتحان الورقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن السيستم قد عاد في بعض المدارس من جديد بعدما تم وقوعه صباح اليوم الأحد.



وبدأت بعض المدارس في إعادة الامتحان الإلكتروني مرة أخرى وسحب الامتحان الورقي من الطلاب وذلك بعد عودة السيستم.