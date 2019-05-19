أخبار مصر | بعد وقوع السيستم.. "أمهات مصر" يطالبن بتأجيل نظام الثانوية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وقوع السيستم.. "أمهات مصر" يطالبن بتأجيل نظام الثانوية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة، شهدت وقوع للسيستم وعدم قدرة الطلاب في أداء الامتحان علي التابلت، الأمر الذي قررت فيها إدارات أغلب المدارس أداء الإمتحان ورقي وليس إلكتروني.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد تلقي شكاوي كثيرة من أولياء أمور طلاب أولي ثانوي في عدد كبير من مدارس القاهرة والجيزة والأسكندرية والسويس وقنا والقليوبية والغربية وسوهاج والمنوفية وبني سويف، وغيرها من المحافظات.

واستنكرت عبير عدم قدرة الوزارة علي تفعيل النظام التابلت والتعامل مع السيستم عند وقوعه، مستطردة:" الوزير قال أن الامتحانات هتكون بدون إنترنت داخل المدارس، وفي اسوء الحالات سيتم إجراء الإمتحانات ورقية، وأغلب المدارس تم فيها إجراء الإمتحانات ورقيا"، مطالبة بتأجيل تطبيق نظام الثانوية التراكمية لحين الإنتهاء من كافة الاستعدادات.