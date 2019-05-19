أخبار مصر | "التعليم": نتابع ما يحدث بامتحانات أولى ثانوي.. وبيان رسمي بعد قليل

قال المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تتابع الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي من خلال غرفة العمليات.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أنه سيتم توضيح كافة التفاصيل في بيان رسمى من الوزارة بعد قليل.

وكان قد سقط الـ"سيستم" في عدة مدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، وتم استبدال الامتحانات الإلكترونية بورقية.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 20182019، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.