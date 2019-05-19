أخبار مصر | غدًا طقس حار.. والعظمى بالقاهرة تسجل 34

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا طقس حار.. والعظمى بالقاهرة تسجل 34 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.