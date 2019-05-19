انت الان تتابع السكة الحديد تعلن تأخيرات قطارات 14 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تأخيرات السكة الحديد
أعلنت هيئة السكة الحديد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأحد، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات، وأعمال التطوير، إذ ذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة، واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات.
وأوضحت السكة الحديد، أن التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. وكانت الهيئة، عدلت مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري، خلال شهر رمضان، لتناسب مع مواعيد الإفطار،
وأوضحت السكة الحديد، أن التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وكانت الهيئة، عدلت مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري، خلال شهر رمضان، لتناسب مع مواعيد الإفطار، وتضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خطوط "القاهرة - الإسكندرية"، و"القاهرة - المنصورة"، و"القاهرة - الإسماعيلية" والعكس.
وأوضحت أن التعديلات تشمل: قيام قطار 1915 سياحي "القاهرة - المنصورة" الساعة الثالثة و10 دقائق عصرا، وقيام قطار 925 مكيف "القاهرة - الإسكندرية" الساعة الخامسة عصرا، قيام قطار 927 مكيف "القاهرة - الإسكندرية الساعة الثامنة مساءً. (تعرف على مواعيد باقي القطارات)
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