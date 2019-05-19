زحام وطرق بديلة.. تعرف على حالة المرور اليوم

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كثافات مرورية - أرشيفية

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السير على محاور وطرق القاهرة والجيزة، وأشارت إلى وجود بعض الكثافات المرورية على عدة طرق، صباح اليوم الأحد، بسبب زيادة الأحمال تزامنا مع توجه الموظفين إلى أعمالهم بالقاهرة والجيزة، وسط انتشار رجال المرور فى الشوارع لتيسير حركة السيارات، وفك التكتلات المرورية، والتدخل بالأوناش السريعة حال حدوث أعطال أو حوادث، وظهرت كثافة مرورية على الطريق الدائري من الطريق الزراعي القادم من الأقاليم والمتجه إلى نفق السلام ثم المرج، وكذلك من وصلة المريوطية اتجاه الصحراوي والمنيب.

وشهد الطريق الدائري من التجمع إلى المنيب ظهور كثافات مرورية، وظهرت كثافات مماثلة على طريق جسر السويس من منطقة ألف مسكن إلى كوبري الهايكستب. وظهرت كثافات متحركة بمحور جوزيف تيتو من مصر الجديدة والنزهة اتجاه السلام والألف مسكن، وتكدست حركة السيارات بطريق صلاح سالم من نفق العروبة نحو المطار ثم كوبري أكتوبر،

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