شكرا لقرائتكم خبر عن المدعى بالحق المدني في «التلاعب في البورصة» يطلب رد المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها جمال وعلاء نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و٧ آخرين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى رشدان وعبدالله عبدالعزيز متولي سلام واسامة يوسف أبوشعيشع، وحضور باسل يحيى رئيس النيابة وأمانة سر مجدي جبريل، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم. طابت النيابة في بداية الجلسة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى لسبق الفصل في قرار سابق لاحد المتهمين احمد نعيم في قضية منعه من التصرف في أمواله، كما طلب المدعى بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

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