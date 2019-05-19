شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان الأول الثانوي بدمياط: «السيستم رايح جاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة دمياط وعددهم 10 إلاف و772 طالبا وطالبه على مستوي المحافظة ارتباكا اليوم، وذلك بسبب توقف السيستم في البداية، حيث أدي الممتحنين امتحانهم ورقيا من الساعة 9 ونصف صباحا وحوالي الساعة 11 عاد السيستم للعمل وفتح منصة الامتحان، ولكن قررت غرفة عمليات الوزارة استمرار إجراء الامتحان بالنظام الورقي لاستقرار الطلاب وتجنب ارتباكهم .

من جانبه، قال سيد سويلم وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أنه قام بالمرور على عدد من اللجان، وأصدر تعليماته بتوفير الاستقرار والهدوء للطلاب .

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