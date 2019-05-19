شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحان «ورقيًا» بالإسماعيلية بعد فشل الدخول لمنصة الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فشل طلاب الصف الأول الثانوي بالإسماعيلية في الدخول لمنصة الامتحان، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار من دكتور خالد قبيصي، مدير التعليم، التحول إلى الامتحان الورقي.

وتابع الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير التربية والتعليم بالإسماعيلية، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، المدارس التي يؤدى بها اختبار الصف الأول الثانوي.

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وصرح «قبيصي» أنه يؤدي الاختبار 8012 طالب وطالبة بعدد 56 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأكد مدير المديرية على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات للصف الأول الثانوى وفق الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وبسهولة ويسر، مشيرًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وبكل إدارة تعليمية وتشكيل لجان متابعة لمتابعة الامتحانات وارسال تقرير يومي عن سير الامتحان.

ووجه تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في اختبار الصف الأول الثانوي والالتزام بها وإعطاء الوقت المناسب للطلاب للانتهاء من الامتحان ومراعاة ذلك لصالح الطالب.