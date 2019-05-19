شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يخرجون لشراء «الأقلام» بعد فشل «السيستم» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى فشل «السيستم» في البحيرة إلى لجوء مديرية التربية والتعليم إلى أداء امتحان اللغة العربية ورقيًّا، مما تسبب في تأخر أداء الامتحانات عن مواعيدها، وخرج الطلاب لشراء الأقلام والمساطر لأداء الأمتحان ورقيًّا.

بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحان الصف الأول الأول الثانوى هذا العام 28 ألفًا و719 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في عدد 107 مدارس بنطاق المحافظة، خلال الفترة من الأحد الموافق 19/5 حتى الخميس 30/5 الجارى.