شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى في احتفالية الجامعة الأمريكية: التعليم الجيد أفضل سلاح يحتاجه المصريون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المنتدى السياسى حول الحماية الاجتماعية، شاركت غادة والىأ وزير التضامن الاجتماعىأ في الاحتفالية التي أقامها مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة في متحف المتروبوليتان بأمريكا للفنون بالجناح المصرى داخل المتحف بمعبددندرة.

وألقت «والى» الكلمة الافتتاحية وقالت: «فى 100 عام، تنمو بعض المؤسسات وتنضج، بينما تتلاشى بعض المؤسسات وتفقد الاتجاه. قبل 100 عام، استقبل المصريون الجامعة الأمريكية بحرارة ونمت بشكل مطرد لتصبح الجامعة الدولية الأكثر أهمية في مصر وبين الأهم في المنطقة مع 38000 خريج من 125 دولة حول العالم، وقامت الجامعة الأمريكية ببناء تراث قوي، وتأخذ دورتها المئوية الثانية بفخر مع حرم جامعي جديد أكبر 30 مرة من الحرم القديم، والمناظر الطبيعية الجميلة والمرافق الحديثة التي تخدم 5500 طالب وأكثر من 1500 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين. حرم جامعي متقدم تكنولوجيًّا وصديق للبيئة. لكن الأمر لا يتعلق أبداً بالمباني بل يتعلق دائمًا بالناس ورؤيتهم وروحهم وشغفهم وقيمهم وكان هذا هو الثروة والقوة الحقيقية للجامعة الأمريكية بالقاهرة. AUC هي أيضا رمز للصداقة والعلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة».

وأضافت «والى»: «لقد مضت 100 عام رائعة بالنسبة للجامعة الأمريكية، لكن ما هي 100 عام في بلد مثل مصر. إن الدولة التي تضم أكثر من 5000 سنة من الحضارة والمعبدالذي نحن فيه الآن ليس سوى شهادة على هذه الحضارة. لذا على الرغم من أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة يجب أن تحترم إنجازاتها وتحتفل بها، إلا أنها يجب أن تعتبر الذكرى المئوية الأولى مجرد أساس وقاعدة صلبة للمضي قدمًا وصعودًا في المائة عام القادمة. من الرائع الاحتفال بهذه المناسبة لمدة عام من الاحتفالات، لكن في الوقت نفسه الدخول في حوار جاد حول مشاكل الحاضر ووضع رؤية للمستقبل، وتجديد الالتزام بتزويد المصريين بأقوى سلاح هو (التعليم الجيد)، والاستثمار في الشباب وإعداد المصريين لغد أفضل».

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«أصبحت التحديات التي تواجه مصر والمنطقة اجتماعيًا وسياسيًا معقدة للغاية: كيف يمكن أن تسهم الجامعة الأمريكية في القاهرة والجامعة الأمريكية في جدول أعمال التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؟!».

نحتاج إلى مشاركة أكبر من الطلاب في مشاريع تنمية المجتمع كجزء من تعليمهم لمعرفة بلدهم بشكل أفضل حتى يكون لدينا خريجون مجهزون بتعليم عالمي، ولكنهم راسخون في مجتمعهم، فخورون بتاريخهم وهوياتهم في نفس الوقت يدرك كثيرا من منظور العالم.

إنني أحثكم إلى الدخول في حوار أعمق مع الجامعات الأخرى ومع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني ككل، لمعالجة خطاب التنمية والمساهمة فيه ولمساعدتنا في إيجاد حلول مبتكرة وإجابات صالحة للأسئلة المعقدة.

علينا القيام بإجراء حوار مكثف وحاسم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية في مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، تحتاج إلى مائة جامعة أمريكية تساعدنا في جذب المزيد من الجامعات الدولية، والتعاون والمساعدة في تشجيع الجامعات ومراكز البحوث العامة والخاصة القائمة على مزيد من مشاريع البحوث المشتركة وتبادل أكبر للخبرات.