شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة خالد سعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفيت صباح اليوم الأحد السيدة ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، أيقونة ثورة 25 يناير. وأعلنت زهراء سعيد- شقيقة خالد- خبر وفاة والدتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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