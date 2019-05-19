شكرا لقرائتكم خبر عن «السيستم» يسقط في امتحانات أولى ثانوي بالدقهلية.. والطلاب يستكملون بـ«البوكليت» بعد 15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد امتحان الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية، الأحد، سقوط السيستم بعد بدء الامتحانات بـ 15 دقيقة، ولجأت مديرية التربية والتعليم إلى توزيع الامتحان الورقي لتدارك الموقف.

وأكد عدد كبير من أولياء أمور الطلاب أن جميع المدارس توقف بها سيستم الوزارة ولم يتمكن الطلاب من أداء الامتحان إلكترونيا بعد فشل الدخول على السيستم أكثر من مرة وقامت المدارس بتوزيع الامتحان ورقيّا على الطلاب لأداء امتحان اللغة العربية.

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وعبر أولياء الأمور عن استيائهم من سقوط السيستم، وقالوا: «وزارة كاملة مش قادرة تعمل امتحان إلكتروني.. ومستقبل ولادنا مهدد بسبب هذا الفشل».

وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن جميع المدارس استعدت للامتحان الإلكتروني وتم تجهيز القاعات وتوزيع الكود على الطلاب ووضعنا امتحانا ورقيا «بوكليت» احتياطيا بكل مدرسة تحسبا لأي خطأ.. وبعد سقوط السيستم عقب دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية بـ 15 دقيقة فوجئنا بظهور رسالة «الجلسة خاطئة»، فحتى لا يضيع الوقت قمنا بتوزيع امتحان ورقى «بوكليت» على الطلاب لأداء الامتحان، وفى منتصف الوقت عاد السيستم، ولكن تمت متابعة الامتحان ورقيا لعدم تشتيت الطلاب.

وأضاف: «جميع المدارس بالمحافظة امتحنت ورقيا ما عدا مدرسة واحدة هي مدرسة على حسن عبدالوهاب التجريبية للغات بميت سلسيل وبها 35 طالبا الذين تمكنوا جميعا من أداء الامتحان إلكترونيا».

وتابع «عبدالرؤوف»: «جميع المدارس الخاصة بالمحافظة ستمتحن في قاعات مخصصة تابعة لمديرية التربية والتعليم في الفترة الثانية، وسيتم أداء الامتحان إلكترونيا حيث تم تشغيل السيستم بعد نصف الوقت في الفترة الأولى».