شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل دخول السيستم.. ارتباك في امتحانات الصف الأول الثانوي بالوادي الجديد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت امتحانات الصف الأول الثانوي في الوادي الجديد حالة من الارتباك بعد فشل عدد من المدارس في الدخول إلى «السيستم» لإجراء الامتحانات إلكترونيًّا؛ ما أدى إلى لجوء المدارس للامتحان الورقي؛ إلا أن عددًا من مدارس الداخلة تمكن من الولوج إلى السيستم وإجراء الامتحانات إلكترونيا؛ ليتم بموجبها وقف الامتحانات الورقية بكل المدارس الثانوية بالمحافظة ومعاودة الاتصال مرة أخرى بالسيستم.

Advertisements

كان 1776 طالبا وطالبة بالوادي الجديد بدأوا، اليوم الأحد، أداء امتحانات الصف الأول الثانوى العام بنظام التابلت، موزعين على 73 لجنة في 27 مدرسة مدرسة ثانوية على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوى، جاهزية المدارس واللجان الإلكترونية واللجان الاحتياطية لأداء الامتحانات، وأنه تم التنبيه على الطلاب بالإرشادات الواجب اتباعها قبل دخول الامتحان، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتغلب على المشكلات الطارئة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التأكد من توافر كل الإمكانيات التقنية اللازمة لإجراء الامتحان الإلكتروني دون أي أعطال.