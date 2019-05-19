طلاب بأولى ثانوى يدخلون على سيستم الامتحان الإلكترونى بعد تشغيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلاب بالصف الأول الثانوى العام، دخولهم على سيستم الامتحان الإلكترونى بعد تشغيله، وتفعيل أكواد الاختبارات.
فى مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أكد الطالب عاصم محمد أنه أدى الامتحان ورقى، وانتهى من الإجابة على جميع الأسئلة، وأبلغه الملاحظ فى اللجنة أنه سيؤدى الامتحان من جديد إلكترونيا.
وتباينت آراء طلاب الصف الأول الثانوى العام حول مستوى الامتحان، حيث أكد بعضهم سهولة الأسئلة ووضوحها بالنسبة للطالب الفاهم.
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