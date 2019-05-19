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موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد بداية من غد الإثنين، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع، موضحا أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستصل غدا الإثنين لـ34 درجة ومتوقع أن تصل لـ40 درجة بنهاية الأسبوع .

من جانبه أوضح الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع يوم الثلاثاء تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على أغلب الأنحاء، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة تضرب كافة المحافظات.

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وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها فى مثل هذا الوقت من العام والارتفاع بقيم تتراوح من 5 لـ 6 درجات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة إرتفاعها لنهاية الأسبوع ومتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الـ 40 درجة بنهايته. 

 

 

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