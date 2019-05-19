شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع شركة هندية فى مجال منظومات الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مذكرة للتفاهم مع شركة فيهانت Vehant Technologies الهندية، لتوطين التكنولوجيا العالمية فى مجال منظومات الأمن والمراقبة، وتأمين المنشآت الحيوية الهامة والتكنولوجية.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، خلال مراسم التوقيع، على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير وتحديث منظومات الأمن والمراقبة، مشيرا لاهتمام الهيئة بدعم كافة المشروعات لتأمين المنشآت الحيوية الهامة ومنظومة مراقبة المرور والفحص الأمنى للحقائب والمركبات.

Advertisements

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، بهدف دعم منظومات الأمن والمراقبة والمرور والفحص الأمنى للمركبات والحقائب، مؤكدا سعى الهيئة إلى عقد شراكات مع الشركات الهندية المتخصصة، لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلى فى هذا المجال الحيوى.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المذكرة تستهدف توفير احتياجات السوق المصرى، وتصدير الفائض للأسواق العربية والإفريقية، مؤكدا أن الهيئة ساهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة علي أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة وصولا إلى 100 %.

من جانبه، أشاد السيد قابيل بارديجا، الرئيس التنفيذي لشركة فيهانت الهندية، بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع التكنولوجية والبشرية والبحثية، مؤكدا أنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية فى مجال منظومات الأمن والمراقبة وتأمين المنشآت الحيوية الهامة والتكنولوجية .