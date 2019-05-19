شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة مرور.. تعرف على كيفية استخدام وسائل التواصل بين السائقين على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مجموعة من وسائل التواصل بين قائدى السيارات على الطرق تساعد فى لغة الحوار فيما بينهم خلال القيادة، ومنها:

-آلة التنبيه:

الاستعمال العشوائي لآلة التنبيه يسبب التوتر للسائقين والمركبات المحيطة مما قد يسبب نتائج عكسية، وتذكر دائماً أن ضغطة قصيرة على آلة التنبيه على الأغلب لها نفس التأثير التحذيري لضغطة طويلة ومزعجة، ولكن بدون التأثير السلبي.

-النور العالي:

خلال الليل يمكن استخدام ومضات مصباح النور العالي كوسيلة فعالة للتنبيه، ويمكن عادة الاستعاضة بها عن استعمال آلة التنبيه، وفي الطرق السريعة وعلى السرعات العالية يفضل ترك مصباح النور العالي مضاءً بشكل مستمر لسببين، الأول: هو الإعلان عن وجود المركبة بشكل أوضح، والثاني: هو إضاءة مسافة أكبر من الطريق أمام المركبة.

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وتجدر الإشارة إلى أنه على السائق الامتناع عن استخدام مصباح النور العالي اذا كانت هناك مركبات قادمة في الاتجاه المقابل، أو في حال وجود مركبة أمامك على مسافة قريبة.

-إشارات الدوران turn signal indicators : يجب استخدام الإشارات عند الدوران وكذلك عند تغيير المسار (الحارات) وتغيير اتجاه المركبة.

-إشارة الوقوف المؤقت/الطوارئ hazard lights/flashers : استعمل إشارة الطوارئ في حال التوقف أو التباطؤ المفاجئ، كما يجب استعمالها قبل البدء في عملية الركن.