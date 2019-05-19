انت الان تتابع 14 رمضان يكسر الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس 14 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وفي ما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 20 31 شبين الكوم 18 30 طنطا 17 29 دمنهور 16 28 الإسكندرية 15 27 بلطيم 16 25 مطروح 18 28 السلوم 14 36 سيوة 15 38 بورسعيد 19 24 دمياط 19 24 الزقازيق 18 31 الإسماعيلية 17 29 السويس 19 31 العريش 15 25 رفح 15 25 رأس سدر 19 35 نخل 14 30 نويبع