شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الأول الثانوي بالبحر الأحمر يؤدون الامتحانات ورقياً بعد فشل السيستم إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن طلاب الصف الأول الثانوي لم يتمكنوا من اداء امتحان اللغة العربية اليكترونياً، وفشل الطلاب في الدخول على السيستم الخاص بالإمتحان، ولم تتمكن المدارس من الدخول على الإختبار الإليكترونى على مستوى جميع الإدارات التعليمية، وتم البدء في اداء الإختبار ورقياً فور ورود التعليمات اعتبار من الساعة 9:30 صباحاً، وتم التنبيه على تعويض الطلاب في الوقت، كما تم التنبيه على أن الإختبار اليوم فقط ورقياً، وفى انتظار التعليمات الواردة من الوزارة.

وأكدت نورا فاضل، وكيل وزارة االتربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد المتقدمين من الصف الأول الثانوي لأداء الإمتحان على النظام الجديد بالتابلت، 2450 في جميع مدارس البحرالأحمر، بينما 8 طلاب في مدرسة أبوغصون الثانوية التابعة لقرية أبوغصون جنوب البحرالأحمر سيؤدوا امتحان الورقي بنظامه القديم، لوجود مشكلات في الكهرباء والمرافق داخل المدرسة، تعوق تشغيل التابلت واتصاله بالشبكة.