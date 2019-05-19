شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعذر الدخول على السيستم.. طلاب الإسكندرية يؤدون امتحان الأول الثانوى ورقيًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الأول الثانوى في الإسكندرية امتحانات نهاية العام ورقيا دون تابلت، وذلك بسبب تعذر الدخول على سيستم الوزارة وبعد محاولات استمرت حتى التاسعة والربع صباح الأحد ليحل محله الورقى.

وقال مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قرابة 43 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 109 لجان بالنظام الورقى بعد تعذر تسجيل الطلاب على السيستم وفقا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، حيث كانت المديرية مستعدة للامتحان الورقى في أي وقت نظراً لاحتمالية عدم التمكن من الامتحان على التابلت.

وفى شأن متصل، يواصل 23062 طالبا وطالبة أداء امتحانات الدبلومات الفنية بتخصصاتها الستة في الإسكندرية وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة على النحو التالي (11816 للتعليم الصناعي، 1452 للتعليم الزراعي، و9794 للتعليم التجاري والفندقي ) أمام 69 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.