شكرا لقرائتكم خبر عن حماة البيئة يحذرون من تواجد مراكب الصيد داخل مناطق الشعاب المرجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر عدد من العاملين بجمعيات حماية البيئة البحرية بالغردقة من تواجد مراكب الصيد داخل مناطق الشعاب المرجانية وقيام هذة المراكب بارتكاب اعمال صيد مخالفة وغير قانونية ما يهدد بتدمير وتحطيم عدة مناطق شهيرة بالشعاب المرجانية التي تجذب سياحة الغطس والقيام بصيد الاسماك الملونة حيث يستخدم هؤلاء الصيادون شباك نايلون وبنادق صيد محظورة بقرار محميات البحر الاحمر ومخالفة لقانوني البيئة والمحميات الطبيعية .



وكشف حسن الطيب رئيس جمعية حماية البيئة والانقاذ البحري ان مراكب الصيد المخالفة تلقي مئات الامتار من الشباك السبيب والنايلون على الشعاب المرجانية في عدة مناطق ولا يعيرون أي اهتمام بالبيئة البحرية أو حتى مصلحتهم الشخصية في الحفاظ على الاسماك والحياة البحرية التي هي رصيدهم لمستقبل تلك المهنة وتدمير اهم الموارد الطبيعية التي هي عصب صناعة السياحة بالمنطقة.

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واتهم الطيب مراكب الصيد بانها وراء تدمير البيئة البحرية وعدة مناطق من الشعاب المرجانية وصيد اسماك الذريعة والاسماك الملونة وتهديد حياة الدلافين بسبب استخدامها للشباك النايلون ذات الفتحات الصغيرة واستخدام حرفة الصيد بالجر .



وتابع الطيب ان ظاهرة الصيد بالبنادق والشباك النايلون انتشرت بين الصيادين الوافدين من خارج الغردقة وطالب بتشديد الرقابة والمتابعة والتفتيش من محميات البحر الاحمر على مراكب الصيد المخالفة وعدم منحها أو تجديدها للتراخيص .



مسؤولو محميات البحر الاحمر اكدوا ان هناك قرار بحظر استخدام شباك النايلون والبنادق في عمليات الصيد في البحر الاحمر وتتم مصادرة مركب الصيد والمعدات واحالة الصيادين للنيابة وتغريمهم غرامات مالية ضخمة وان هناك دوريات بحرية يوميا لمراقبة مناطق المحميات الطبيعية ، وذلك استمرارا لأعمال التصدي لطرق الصيد الغير قانونية واخطار الاجهزة الامنية لاستكمال التحقيقات مع الصيادين المخالفين.