شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بشمال سيناء «ورقيًّا» باستثناء 3 مدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في مدارس شمال سيناء امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي العام والتي تستمر حتي الثلاثين من شهر مايو الجاري، حيث يؤدي الامتحانات عدد 2617 طالبًا وطالبة في عدد 29 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية الست.

وأكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يتم امتحان طلبة الصف الأول الثانوي ورقيًا بنظام البوكليت في عدد 26 مدرسة على مستوي المحافظة، بجانب امتحان الطلبة إلكترونيا عن طريق جهاز التابلت في مدارس الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية والشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات والألفي الثانوية بنات بمدينة العريش.

كما أكدت «مرتجي» أن طلبة المنازل يتم امتحانهم ورقيًا بنظام البوكليت، فيما سيتم امتحان طلبة التعليم الخاص في الفترة المسائية في مدرسة السيدة زينب الثانوية العامة بالعريش.

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وأضافت «مرتجي» أنه في حالة فصل التابلت من الطالب أثناء الامتحان يتم عمل محضر إثبات حالة ويحال الأمر للشئون القانونية.. مشددة على شحن جهاز التابلت بالكهرباء وشحن شرائح الإنترنت للطلبة الممتحنين إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، بجانب منع التليفون المحمول نهائيا داخل اللجنة عن الطالب والمعلم.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إلى أن الامتحانات مما تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني، على أن تصحح الامتحانات الورقية بالمدرسة وتعلن مع نتيجة الامتحانات الإلكترونية.. مؤكدة عقد امتحان في شهر يونيو المقبل للطلبة الراسبين «غير الحاصلين على 50%»، على أن تعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

وأعلنت عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل أي عقبات أمام الطلبة الممتحنين وتلقي الشكاوي والإخطارات.

وقالت «مرتجي» إن عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بشمال سيناء يبلغ 2617 طالبًا وطالبة، من بينهم 2492 طالبًا وطالبة «نظامي» و95 طالبًا وطالبة «منازل» و5 طلاب «دمج» و25 طالبا وطالبة «تعليم خاص» من بينهم 24 طالبا «عربي» وطالب وحيد «لغات»، وذلك في 29 مدرسة من بينها28 مدرسة حكومية ومدرسة وحيدة خاصة.