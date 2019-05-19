شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان توافق على مقترح محافظ الوادي الجديد بإنشاء بيوت ريفية بدلا من شقق سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحضور قيادات وزارة الإسكان، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، وتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد «الجزار» أن وزارة الإسكان تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة الوادي الجديد، والتي تمثل أكثر من 40% من مساحة مصر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية المُنفذة بالمحافظة 912 وحدة، تم تخصيص ٣٧٠ وحدة منها، وجارٍ استكمال الإجراءات لـ 150 وحدة أخرى، بجانب بيع ٣١٩ وحدة للمحافظة بمدن (باريس، وبلاط، والفرافرة).

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وأوضحت أن محافظ الوادي الجديد قدم مقترحاً بإنشاء بيوت ريفية للحاجزين خارج الأولوية، والبالغ عددهم ٣٠٠ حاجز، نظراً لملاءمته لطبيعة ونمط حياة المواطنين بالوادي الجديد، ورحب وزير الإسكان بذلك شريطة قبول المواطنين بالنموذج الجديد وشروط الشراء والموقع المقترح.

من جانبه، أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة، وتشمل: مشروع محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم وعرض 10.5 متر، بتكلفة 1.715 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر سبتمبر المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96%، وجارٍ تنفيذ مشروع محور تنيدة /منفلوط، ومشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر أكتوبر المقبل، ومشروع إنشاء 50 بيتاً بقرية الخرطوم بالخارجة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق 50 بيتاً بأرض الملك بمركز باريس بالخارجة، ومشروع بيت طلبة منديشة بالواحات البحرية، ومشروع قرية القصر الإسلامية (بالظهير الصحراوي) بالداخلة، وتضم 200 وحدة سكنية شاملة المرافق، وتنفيذ خط طرد صرف صحى بطول 14 كم، ومحطة رفع.

وأضاف اللواء محمود نصار: «تم الانتهاء من تنفيذ مشروع طرق بقرى الداخلة وبلاط، بطول 7 كم، وطرق مداخل قرى بالبحرية بطول 4.5 كم، وازدواج طريق الخارجة المنيرة بطول 10 كم، وإنشاء وإعادة رصف مدخل مدينة الباويطى بالبحرية (ازدواج) بطول 2 كم، وعرض 16 متراً، و72 وحدة سكنية (3 عمارات) للأولى بالرعاية بحى السبط بالخارجة، وتنفيذ شبكة الصرف الصحى لـ50 بيتاً بدوياً بقرية غرب الموهوب بالداخلة، ورفع كفاءة وإنشاء 195 منزلاً ضمن مشروع سترة بالخارجة والداخلة، ومبنى الإدارة الاجتماعية بالواحات البحرية».

وبشأن مشروعات مياه الشرب التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، قال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: «جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات وبعضها دخل الخدمة، وتشمل (محطة ناصر الثورة- محطة بورسعيد- محطة الحزب- محطة البستان- محطة القلعة- محطة المجاهدين- محطة الزهور- محطة جناح- محطة الخير والنماء- محطة الشبابة- محطة الراشدة- محطة الجيزة -محطة القصر القبلى- محطة القصر الاسلامية- محطة غرب السلام- محطة 25 يناير- محطة بولاق- محطة الخير والنماء- محطة الجديدة- محطة الفرافرة- محطة عثمان بن عفان- محطة شمال باريس- محطة جنوب باريس- محطة بلاط- محطة موط- محطة غرب الموهوب- محطة الأمان- محطة أبومنقار- محطة زراعة 10- شبكة مياه باريس بطول 60 كم)».

وأضاف المهندس إيهاب خضر: «تضم مشروعات صرف صحى المدن (الغابة الشجرية الفرافرة بمساحة 300 فدان- استكمال شبكات الفرافرة بطول 12 كم- توسعات معالجة موط- صرف صحى باريس)، بينما تشمل مشروعات الصرف الصحى التجمعات الريفية (تنيدة- أولاد عبدالل ه- الهنداو- الراشدة- العوينة)، بالإضافة إلى مشروعى مرافق جناح الجديدة، وصرف صحي جورمشين الجديدة والقديمة».