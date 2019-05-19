شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلاب الأول الثانوي بمدرسة أبو غصون بمرسي علم يؤدون الامتحان ورقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يؤدي اليوم الأحد طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة أبوغصون الثانوية جنوب مرسي علم الامتحانات ورقيا دون تابلت وذلك بسبب وجود مشاكل في توصيل التيار الكهربائي للمدرسة. وأكدت نورا فاضل مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن جميع مدارس البحر الأحمر جاهزة لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا باستثناء مدرسة أبوغصون بمرسي علم والذي يبلغ عدد الطلاب بها نحو 8 طلاب فقط سيؤدون الامتحان ورقيا. وأضاف فاضل أن طلاب الصف الأول الثانوي نظامي منازل والخدمات سيؤدون الامتحان ورقيا.

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