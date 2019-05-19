مصادر: تفعيل أكواد امتحان أولى ثانوى الإلكترونى ولا توجد مشكلة فى السيستم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالتربية والتعليم، لـ"الخليج 365" أنه لا توجد مشكلة فى السيستم الإلكترونى لمنصة امتحان الصف الأول الثانوى العام وكل ما هناك أن أكواد الامتحانات لم تفعل.
وتمكن بعض الطلبة من أداء الامتحان بشكل إلكترونى وهؤلاء الطلبة نسبة قليلة، والأغلبية العظمى تؤدى الامتحان ورقيا من خلال 3 نماذج امتحانية تم توزيعها على الطلاب.
وأضافت المصادر أن الامتحان الإلكترونى مستمر ولن يتوقف وأى مشكلة تواجه الطلاب سيتم اللجوء إلى الحل البديل وهو الاختبار الورقى.
وكانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى 2018/2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.
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