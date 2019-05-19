شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إحباط محاولة أجنبى تهريب مكيالى غلال من عصر أسرة محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب مقتنيات أثرية عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة على كافة المنافذ.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اعتزام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية يقيم بالقاهرة، تهريب مقتنيات أثرية إلى داخل البلاد ضمن مشمول بوليصة شحن قادمة من إحدى الشركات بالخارج على متن إحدى الطائرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول البوليصة، وتبين احتواؤها على ملابس ومتعلقات شخصية ومنتجات نحاسية وأوانى، وبعرضها على لجنة الوحدة الأثرية بالميناء تبين أن بينها "2 مكيال غلال يرجعان إلى عصر أسرة محمد على باشا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جانب من المضبوطات



جزء من المضبوطات



مضبوطات أثرية