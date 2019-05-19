شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان العربى ورقيًا على نظام البوكليت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدد من لجان امتحانات الصف الأول الثانوى، تعذر دخول التلاميذ على منصة الامتحان الإلكترونى، حيث تم توزيع الامتحان الورقى على الطلاب ليؤدوا امتحان آخر العام ورقيًا على نظام البوكليت أى يجب الطالب عن الأسئلة فى نفس كراسة الامتحان اى فى كراسة واحدة.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة اللغة العربية ورقيًا من خلال 3 نماذج امتحانية توزع على الطلاب بالتوازى، حيث يتسلم كل طالب نموذج مختلف عن زميله الذى يجلس معه على نفس المقعد.

كانت انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.

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