شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن تنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد ، اجتماعا بشأن تنمية سيناء بحضور عدد من الجهات المعنية ، يعقبها لقائه بمحافظ الغربية لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمحافظة ومشروعاتها .
وكان رئيس الوزراء، قد أكد فى تصريحات سابقة له أن تدشين أنفاق قناة السويس، رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تضع تنمية سيناء على أجندة اهتماماتها، لافتاً إلى أن الدولة بدأت وتواصل تنفيذ مشروعات فى هذه المنطقة باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه، حتى 2020.
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