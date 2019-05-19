لغز جثة رضيع البساتين.. أب أقام علاقة مع ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني، أن علاقة محرمة بين أب وابنته وراء رضيع البساتين المتوفي الذي ضبط مع رجل أثناء استخراج تصريح الدفن.

واشتبهت الأجهزة الأمنية في المتهم وهو نجار مسلح أثناء حمله للرضيع المتوفي، وعند سؤاله عن والدته، ارتبك ورد بأنها سيدة أقام معها علاقة غير شرعية، دون ذكر اسمها.

وقال المتهم، 46 سنة، أمام رجال المباحث، إنه انفصل عن زوجته منذ سنتين ونصف، وانتقل ابنيه للعيش مع طليقته، وظلت ابنته، 18 سنة، جالسة معه في شقته بالبساتين.

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وأضاف في اعترافاته، أنه أقام مع نجلته علاقة غير شرعية طوال مدة إقامتها معه، حتى شعرت ذات مرة بألم في بطنها، وعند ذهابهما للطبيب أكد حملها في الشهر الرابع.

وأوضح المتهم أن رفض إجهاض الطفل، وظلت ابنته حاملًا فيه حتى أنجبته، وبعد مرور 4 أشهر توفى الرضيع.

بتضيق الخناق على المتهم بواسطة رجال مباحث القسم؛ المقدم علي فيصل رئيس المباحث، الرائد أحمد مصلح معاون المباحث، الرائد رامي الجمل معاون المباحث، أكد أن والدة الطفل، ابنته، بعدما حملت الرضيع سفاحا.

وتمكن رجال القسم من ضبط الفتاة، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.