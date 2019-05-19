التنمية المحلية تنظم دورة "المجتمع ودوره في مواجهة الفساد" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تنظم وزارة التنمية المحلية، غدًا الاثنين، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بالقاهرة ندوة بعنوان (المجتمع ودوره في مواجهة الفساد الإداري) وذلك بمقر الوزارة بالدقي. ومن المقرر أن يدير الندوة أحمد ناقد، مدير مركز النيل للإعلام، ويحاضر فيها أحد الخبراء المتخصصين. ​

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