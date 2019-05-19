للمرة الثانية.."سيستم" امتحان أولى ثانوي معطل والمدارس تتجه للبديل الورقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

خلال الساعة الأولى من امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، فوجئ الكثير من الطلاب بمختلف المحافظات، بتعطل نظام الامتحان الإلكتروني، وظهرت للطلاب رسالة على أجهزة "التابلت" الخاصة بهم: "عفوا لن يتم التحقق من الرمز الخاص بك".

وانطلقت، اليوم، امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، وبدأت بمادة اللغة العربية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت الاعتماد على الشبكات الداخلية بالمدارس في إيصال الامتحان للطلاب وليس السحابة الإلكترونية المركزية، مؤكدة أن هذه الآلية تضمن وصول الامتحان للطالب دون الحاجة إلى الإنترنت، وتجعل كل مدرسة وحدة مستقلة بذاتها، بحيث إذا وقعت مشكلة تقنية في مدرسة ما، لا تنتقل للمدارس الأخرى.

وأكدت الوزارة أنه تحسبا للظروف الطارئة، فإن جميع مديريات التربية والتعليم، طبعت نسبة 100% من امتحان اللغة العربية، للتحول إليه في حالة الضرورة القصوى، مطالبة الطلاب بالتركيز على نمط الأسئلة الجديد الذي بقيس الفهم وليس آلية وصول الامتحان إليهم.

وأعرب الكثير الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم بسبب عدم تمكنهم من الدخول على الامتحان الإلكتروني، رغم ذهابهم إلى مدارسهم منذ الثامنة صباحا وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، لتسجيل الحضور الإلكتروني، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وظروف الصيام.

وقالت الطالبة هبة أحمد بمدرسة أبو حماد الثانوية بنات محافظة الشرقية: "السيستم واقع وقالولنا هنمتحن ورقي بس لسة ماعملوش المحضر ومابدأناش الامتحان".

وأضافت سماح محمد إحدى أولياء الأمور: "مدرسة ابني في مدرسة المصريين الثانوية بنين إدارة غرب شبرا الخيمة لم يفتح الكود، والسيستم وقع، وتم تحويل طلاب إلى ورقي".

وتابع ولي الأمر محسن عادل: "ابني في مدرسة سميرة موسى الرسمية لغات بالقليوبية، بدأ الامتحان الورقي"

وقالت الطالبة نورهان محمد: "السيستم واقع، مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالعبور".

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وأضافت ولية الأمر نهى محمود: "مدرسة الشهيدة شادة سلامة بالسويس، الامتحان الإلكتروني مافتحش ولسة الزرقي ماوصلش".

وقالت الطالبة حبيبة حسن: " شبين الكوم مدرسة المساعي العسكرية المنوفية، السيستم واقع".

كذلك أكد طلاب مدرسة السعيدية بنين بمحافظة الجيزة عدم تمكنهم من تلدهول على الامتحان الإلكتروني، وطلاب مدرسة طبري روكسي بالقاهرة، واستعداد المدرسة للتحول للامتحان الإلكتروني بدءا من العاشرة صباحا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعطل فيها نظام الامتحان الإلكتروني للصف الاول الثانوي، خلال اليوم الأول للامتحان، بعد تجربة مارس الماضي، على الرغم من اختلاف آلية وصول الامتحان للطلاب من السحابة الإلكترونية المركزية التي تحتاج إلى الإنترنت، للشبكة الداخلية للمدارس التي تعمل بدون إنترنت.

وتعد الامتحانات التي يتقدم إليها نحو 650 ألف طالب وطالبة، أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، وتجرى بنظام الكتاب المفتوح "open book".

وتعقد هذه الامتحانات في إطار نظام التقييم الجديد الذي تقيس أسئلته مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم، وليس الحفظ.

وتعقد الامتحانات على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا، ويمتحن خلالها طلاب المدارس الحكومية، وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيا.

أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة 1 ظهرا ويمتحن خلالها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية بالمدارس الحكومية.

ولن تضاف درجات الامتحان للمجموع التراكمي للمرحلة الثانوية، ويتعين على الطالب الحصول على نسبة 50% فأكثر للانتقال للصف الثاني الثانوي، وفي حالة حصوله على أقل من 50% في أي مادة، فيدخل الفرصة الثانية للامتحان في شهر يوليو المقبل، وإذا لم يحصل على 50% في المحاولة الثانية، يكون راسبا وباق للإعادة.

أما الطالب الذي يحصل على أكثر من 50%، فله حرية اختيار دخول المحاولة الثانية من عدمه على أن يحتسب له الدرجة الأعلى.​