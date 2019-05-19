للحكومية والخاصة والسجون.. 650 ألف طالب يؤدون أول امتحانات أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

بدأ اليوم الأحد نحو 650 ألف طالب وطالبة تأدية امتحان اللغة العربية، وذلك في مستهل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019 بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، إن الامتحانات تعقد على فترتين، الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.