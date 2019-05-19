انطلاق الفترة الأولى من امتحانات نهاية العام بـ"أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

انطلقت في الساعة التاسعة صباح اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019، للصف الأول الثانوي بالمدرسة حكومية على مستوى الجمهورية، بأداء مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا، ويمتحن خلالها طلاب المدارس الحكومية إلكترونيا، وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيا.

أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة 1 ظهرا ويمتحن خلالها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ولن تضاف درجات الامتحان للمجموع التراكمي للمرحلة الثانوية، ويتعين على الطالب الحصول على نسبة 50% فأكثر للانتقال للصف الثاني الثانوي، وفي حالة حصوله على أقل من 50% في أي مادة، فيدخل الفرصة الثانية للامتحان في شهر يوليو المقبل، وإذا لم يحصل على 50% في المحاولة الثانية، يكون راسبا وباق للإعادة.

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أما الطالب الذي يحصل على أكثر من 50%، فله حرية اختيار دخول المحاولة الثانية من عدمه على أن يحتسب له الدرجة الأعلى.

وعن آلية الامتحان الإلكتروني، فإن الطالب يدخل على أيقونة الامتحان الموجودة على شاشة التابلت، ويكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يضغط على تسجيل الدخول، بعد ذلك يكتب كود الامتحان الذي يتسلمه من المراقب، ثم يضغط على أيقونة "ابدأ"، لتظهر له قائمة الأسئلة.

ويظهر على الشاشة المؤقت التنازلي لزمن الإجابة، وعلى الطالب إحضار القلم الإلكتروني الخاص بالتابلت لرسم الأشكال اللازمة.

وخلال الزمن المخصص للإجابة يمكن للطالب العودة إلى أي سؤال وتعديل إجابته والمراجعة، ولكن بمجرد الضغط على زر إنهاء، أو انتهاء زمن الإجابة لا يمكن التعامل مع الامتحان مرة أخرى.

وتحسبا لأي مشكلات تقنية طبعت وزارة التربية والتعليم نسبة 100% من امتحان اللغة العربية؛ للتحول إليه في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة غرفة العمليات المركزية بالوزارة.