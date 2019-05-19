ارتفاع الحرارة مستمر.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس خلال اليومين المقبلين "الأحد والاثنين".

وتوقعت الهيئة أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، على أن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 26 18، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 19، الوجه البحري والقاهرة 32 20، جنوب سيناء والغردقة 36 25، شمال الصعيد 36 20، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 24.

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أما عن الظواهر الجوية التي ستظهر الأحد ستتمثل في وجود الشبورة المائية على السواحل الشمالية والشرقية والقاهرة، بينما سيكون الجو مشمس على شمال وجنوب الصعيد.

طقس الاثنين:

توقعت الهيئة أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية 30 18، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 19، والوجه البحري والقاهرة 34 18، وجنوب سيناء والغردقة 36 25، شمال الصعيد 37 20، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 24.

وتكون الظواهر الجوية متمثلة في ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، على أن تكون الرياح أغلبها معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.