حدث ليلاً| اكتمال بدر رمضان.. وحادثان مروعان في الجيزة.. والسعودية تدعو لوقف إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 :

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

ومحليًا، وقع حادثان بطريق أطفيح الصحراوي أسفرا عن مصرع 10 أشخاص و21 مصابًا، وعلى الصعيد الدولي قال الجبير في تصريح له، السعودية لا تريد حربا في المنطقة.. ولابد من وقف النظام الإيراني عند حده.

مثقفون يرفضون إعادة تمثال دليسيبس لمدخل قناة السويس

رفض عدد من المثقفين والمؤرخين وأساتذة الجامعة محاولات إعادة تمثال فرديناند دليسيبس إلى موقعه القديم في مدخل قناة السويس، قائلين إنها محاولة لإنكار التضحيات المصرية لحفر القناة ونسبها بدلا من ذلك للاستعمار، والانتصار للعدوان الفرنسي الذي تم دحره ضمن العدوان الثلاثي في عام ١٩٥٦، للتفاصيل اضغط هنا..

سؤال للحكومة عن الخطة التسويقية للمتحف المصري الكبير

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بشأن الخطة الاستثمارية والتسويقية للمتحف المصري الكبير، للتفاصيل اضغط هنا..

القومي للفلك يعلن اكتمال بدر شهر رمضان في سماء القاهرة الليلة الماضية

قال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن قمر شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1440 اكتمل بدرا الليلة الماضية (مساء السبت) فى تمام الساعة 11 مساء و11 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، مشيرا إلى أنه ظهر ساطعا مكتملا فى سماء القاهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

المعارضة السورية تشن هجومًا على مواقع النظام في حماة واللاذقية

شنت فصائل المعارضة السورية هجوماً على مواقع القوات الحكومية في ريفي حماة واللاذقية مساء السبت،

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مصدر: 10 وفيات و21 مصابا في حادثين مروعين بطريق الكريمات

كشف مصدر طبي الحصيلة النهائية لحادثي انقلاب سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، أمس السبت، للتفاصيل اضغط هنا..

الجبير: السعودية لا تريد حربا في المنطقة.. ولابد من وقف النظام الإيراني عند حده

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن السلطات السعودية استجابت إلى نداء استغاثة من سفينة نفط إيرانية في عرض البحر الأحمر وقدمت على الفور المساعدات اللازمة للسفينة وأفراد طاقمها، للتفاصيل اضغط هنا..

صحيفة: ترامب يخطط للعفو عن جنود أمريكيين متهمين أو مدانين في جرائم حرب

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب طلب "تحضيرا فوريا للأوراق اللازمة" للإعفاء عن عدد من أفراد الجيش الأمريكي المتهمين أو المدانين في جرائم حرب، بينها عدة قضايا بارزة بالقتل أو محاولة القتل أو تدنيس جثة، للتفاصيل اضغط هنا..

روحاني: لن نرضخ أبدا لمن يريد التعامل معنا بغطرسة

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت، أنه بلاده ليست مستعدة للذهاب إلى طاولة مفاوضات خاوية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لن ترضخ أبدا أمام من یرید التعامل معها بغطرسة، للتفاصيل اضغط هنا..

فوز رئيس الوزراء الأسترالي بالانتخابات البرلمانية

رجحت نتائج فرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية الأسترالية حتى الآن احتفاظ رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بمنصبه، للتفاصيل اضغط هنا..

جو بايدن يدعو لوحدة الأمريكيين ويصف ترامب بـ "القائد الأعلى للانقسام"

روّج مرشح الرئاسة الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، لبرنامج انتخابي قائم على التعاون بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، والوحدة في الوقت الذي انتقد فيه "القائد الأعلى للانقسام" دونالد ترامب، في بداية الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2020 اليوم السبت، للتفاصيل اضغط هنا..

بالأسماء- إصابة 19 في انقلاب أتوبيس على طريق "الخارجة - الداخلة"

أصيب 17 شخصًا، مساء اليوم السبت، في انقلاب حافلة تقل مجموعة من موظفي مشروع فوسفات أبو طرطور، على طريق "الخارجة - الداخلة" بالقرب من نقطة الكيلو 12، للتفاصيل اضغط هنا..

الملك سلمان يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الدعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة

يوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

"العسكري السوداني": ضبط مطلقي النار باعتصام القيادة العامة وسنكشف عنهم قريبًا

كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، عن أن مطلقي النار على المعتصمين في قبضة القوات المسلحة ووعد بالكشف عن هوياتهم، بحسب ما ذكرت فضائية "الحدث"، للتفاصيل اضغط هنا

مصرع 2 وإصابة 3 في انقلاب سيارة بأسوان

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 أخرين، اليوم السبت، في انقلاب سيارة أمام قرية العقبة في محافظة أسوان، للتفاصيل اضغط هنا..

إخلاء سبيل مؤسس حركة 6 أبريل في اتهامه بإتلاف سيارة مواطن

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، مساء اليوم السبت، بإخلاء سبيل أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل على ذمة التحقيقات في اتهامه بإتلاف سيارة أحد الأشخاص والتعدي عليه بالضرب، للتفاصيل اضغط هنا..

البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد قمتين طارئتين بمكة

رحبت مملكة البحرين بدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقادة الدول العربية بمكة المكرمة في 30 مايو الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..