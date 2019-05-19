أخبار مصر | فتح باب التقدم لمنح دراسية بإنجلترا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح باب التقدم لمنح دراسية بإنجلترا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب المنح الدولية بجامعة حلوان، عن فتح باب التقدم لبرنامج الحراك الأكاديمي بين جامعة حلوان وجامعة كاردف متروبوليتن Cardiff Metropolitan بإنجلترا، والذي يوفر فرص سفر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتدريب أو التدريس لمدة أسبوع وفرص سفر لطلاب مرحلة البكالوريوس بهدف الدراسة لمدة ٩ أشهر، ويتاح التقدم للبرنامج في جميع التخصصات بشرط جودة المستوى اللغوي للمتقدم.

وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تولي اهتماماً كبيراً بتوفير عددا من المنح الدولية لأبنائها وهو مايساهم في رفع تصنيف الجامعة دولياً، والتأثير على شخصية الدارسين من الناحية الأكاديمية بالإضافة إلى تعرفهم على ثقافات ولغات الدول التي درسوا فيها، داعيا الدارسين الي ضرورة الحصول على مزيد من فرص المنح للتعلم في أوروبا.

هذا ويمول طلاب البرنامج خلال فترة المنحة في جميع مصروفات الدراسة والسفر والمعيشة هيئة Erasmus+، وينتهي موعد التقدم للمنحة في 12 يونيو 2019.