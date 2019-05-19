مصر | السيطرة على حريق بأحد الشقق السكنية في حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق بأحد الشقق السكنية في حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة، وانتقلت سيارات الإطفاء، حيث تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى حدائق القبه، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وخزانات مياه، بالإضافة الى إتباع وسائل الأطفاء الحديثه بالمواد الكيميائيه، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة سبب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.