مصر | القبض على عصابة سرقة الهواتف بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عصابة سرقة الهواتف بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية فى عين شمس، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

كان اللواء محمد منصور ، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمه، قد تلقى إخطاراً من اللواء أشرف الجندى مدير المباحث الجنائيه، يفيد إلقاء القبض على "ت. س . خ"، و "ك. م"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم عين شمس، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية في شوارع دائرة عين شمس.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات مع المتهمين.