انت الان تتابع «الأعلى للإعلام» يرصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

"حكايتي" و"طلقة حظ" الأفضل.. و"هوجان" الأكثر مخالفة.. والألفاظ السوقية والإيحاءات الجنسية أبرز المخالفات خلال أول أسبوع في مسلسلات دراما رمضان

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير الرسمي الأول للجنة الدراما الذي يتضمن تقييمًا للأعمال الدرامية التي عُرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في عدد من القنوات الفضائية، وتبيّن من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا، وحصل مسلسلان وهما "حكايتي" بطولة ياسمين صبري على قناة "دي إم سي"، و"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر على قناة "سي بي سي" على أفضل عملين خاليين من أية مخالفات، بينما كان أكثر عمل حصل على مخالفات "هوجان" بطولة محمد عادل إمام على قناة "الحياة".

كما تبين من التقرير أن الألفاظ السوقية والإيحاءات الجنسية ومشاهد العنف أكثر المخالفات التي تم ارتكابها. وفيما يلي ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها ونوعها: 1- هوجان "166 مخالفة"، معروض على قناة الحياة بطولة محمد عادل إمام، بواقع 114 لفظا سوقيا و16 مشهد عنف، و2 إيحاءات جنسية، و18 مشهد

كما تبين من التقرير أن الألفاظ السوقية والإيحاءات الجنسية ومشاهد العنف أكثر المخالفات التي تم ارتكابها. وفيما يلي ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها ونوعها: 1- هوجان "166 مخالفة"، معروض على قناة الحياة بطولة محمد عادل إمام، بواقع 114 لفظا سوقيا و16 مشهد عنف، و2 إيحاءات جنسية، و18 مشهد تدخين، ومشهد شرب مخدرات، ومخالفة لعدم احترام القانون، و3 مخالفات لكود الطفل، و7 لعدم احترام اللغة العربية. 2- الواد سيد الشحات "135 مخالفة"، معروض على قناة دي إم سي بطولة أحمد فهمي، بواقع 86 لفظا سوقيا، و7 إيحاءات جنسية، و3 مخالفات لكود الطفل، و39 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية. 3- مسلسل مملكة الغجر "105 مخالفات" بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده، معروض على قناة النهار، بواقع 88 "لفظا سوقيا ودونيا ومبتذلا"، و3 مشاهد عنف، ومشهد "إيحاءات جنسية"، ومخالفة تتعلق بكود الطفل، ومخالفتين "عدم احترام اللغة العربية" و5 مخالفات "تشويه صورة المرأة وأهلها" و5 مخالفات بعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية. 4- مسلسل قابيل "89 مخالفة"، معروض على قناة إم بي سي مصر بطولة محمد ممدوح، بواقع 37 لفظا سوقيا و9 مشاهد عنف و4 إيحاءات جنسية و10 مشاهد تدخين و12 "عدم احترام القانون، ومخالفة تتعلق بتمجيد الجريمة، و8 عدم احترام اللغة العربية، و5 مخالفات لتشويه صورة المرأة. 5- مسلسل حدوتة مرة " 67 مخالفة"، معروض على قناة القاهرة والناس بطولة غادة عبدالرازق، بواقع 35 مخالفة "ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة" و13 "تدخين" و7 "شرب الخمر" ومخالفة "مخدرات" و4 "عدم احترام القوانين" و2 "إيحاءات جنسية" و3 "عدم احترام اللغة العربية و2 تشويه صورة المرأة وإهانتها. 6- "شقة فيصل" 64 مخالفة، معروض في قناة إم بي سي مصر بطولة كريم محمود عبدالعزيز، بواقع 48 لفظا سوقيا ومخالفة تتعلق بالحض على الكراهية و6 إيحاءات جنسية و5 شرب خمر و2 مخدرات و2 تشويه صورة المرأة. 7- مسلسل زي الشمس "62 مخالفة"، معروض على قناة إم بي سي مصر بطولة دينا الشربيني، بواقع 26 لفظا سوقيا و4 إيحاءات جنسية ومثلها للتدخين و3 مخالفات عدم احترام القوانين و7 مخالفات "كود الطفل" و13 لعدم احترام اللغة العربية، ومخالفة لتشويه صورة المرأة ومثلها لشرب الخمر ومخالفتين لعدم احترام الهوية المصرية والعربية. 8- مسلسل فكرة بمليون جنيه "42 مخالفة"، معروض على قناة إم بي سي مصر بطولة علي ربيع، بواقع 30 لفظا سوقيا، و2 حض على الكراهية ومشهد عنف و6 إيحاءات جنسية و3 مخالفات تتعلق بتشويه صورة المرأة. Advertisements 9- ابن أصول "34 مخالفة"، معروض على قناة دي إم سي بطولة حمادة هلال، وبواقع 25 لفظا سوقيا و2 إيحاءات جنسية و4 عدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المرأة ومشهد شرب مخدرات. 10- ولد الغلابة "31 مخالفة"، معروض على قناة إم بي سي مصر بطولة أحمد السقا، بواقع 10 مخالفات سب وقذف، و14 لفظا سوقيا، ومشهد عنف وإيحاءات جنسية 5 مخالفات لتشويه صورة المرأة. 11- لمس أكتاف "29 مخالفة" بواقع 2 لفظ سوقي و5 مشاهد عنف ومشهد إيحاءات جنسية و6 مشاهد تدخين و3 شرب خمر و6 مخدرات و2 عدم احترام القانون و2 عدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المرأة. 12- زلزال "22 مخالفة" المعروض على قناة دي إم سي بطولة محمد رمضان، بواقع 6 ألفاظ سوقية ومخالفتين للحض على الكراهية ومشهد عنف و5 إيحاءات جنسية ومشهدي تدخين ومشهد شرب مخدرات ومخالفة لتمجيد الجريمة ومثلها لتوظيف الدين سلبيا. 13- البرنسيسة بيسة "22 مخالفة"، معروض على قناة الحياة بطولة مي عز الدين، بواقع 16 لفظا سوقيا و3 حض على الكراهية ومشهد عنف و2 لعدم احترام اللغة العربية. 14- مسلسل الزوجة 18 "20 مخالفة"، معروض على قناة النهار بطولة حسن الرداد، بواقع 9 إيحاءات جنسية ومخالفة سب وقذف و6 ألفاظ سوقية و4 "تشويه صورة المرأة". 15- مسلسل سوبر ميرو "18 مخالفة" بطولة إيمي سمير غانم والمعروض على قناة النهار، بواقع 17 "لفظا سوقيا" ومخالفة تتعلق بالتدخين. 16- بركة "18 مخالفة"، معروض على قناة سي بي سي بطولة عمرو سعد، بواقع 5 ألفاظ سوقية و3 مشاهد عنف و2 إيحاءات جنسية و2 تدخين و3 عدم احترام القوانين و2 تمجيد الجريمة ومخالفة لعدم احترام اللغة العربية. 17- بدل الحدوتة 3 "14 مخالفة"، معروض على قناة سي بي سي بطولة دنيا سمير غانم، بواقع 7 ألفاظ سوقية و3 مشاهد عنف، ومخالفة لعدم احترام القوانين ومثلها لتشويه صورة المرأة وثالثة لمخالفة كود الطفل. 18- لآخر نفس "10 مخالفات"، معروض على قناة الحياة بطولة ياسمين عبدالعزيز، بواقع مشهدي عنف ومشهد إيحاءات جنسية، و5 تدخين ومخالفة لكود الطفل ومثلها للغة العربية. اقرأ أيضًا: الحلقة12 طلقة حظ: مصطفى خاطر يرتدي حزاما ناسفا للهرب «هوجان» الحلقة 12| محمد إمام ينقذ هاجر أحمد من الموت «لآخر نفس» الحلقة الـ11.. إلقاء القبض على «سلمى»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأعلى للإعلام» يرصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.