انت الان تتابع صيادلة القليوبية تهاجم السلاسل: مخالفة لآداب المهنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نقابة الصيادلة
هاجم بيان صادر عن النقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية، اليوم السبت، سلاسل الصيدليات، كونها تخالف القانون 127 لسنة 1955م في المادة 17 وآداب لائحة مهنة الصيدلة في المادتين 4 و5 الصادرتين بالقرار الوزاري 189 لسنة 1970، والتي توجب الحصول على موافقة النقابة الفرعية على الاسم التجاري لكل منشأة "صيدلية"، موضحة أنه تم إصدار أحكام قضائية بشطب صاحب إحدى هذه السلاسل من سجلات الصيدلة، وإيقاف 14 صيدليًّا لمدة عام لإعارة اسمهم لهذه السلسلة، وإسقاط ووقف 11 صيدليًّا عن مزوالة المهنة لمدة عام لإعارة اسمهم لسلسلة أخرى.
وأكد البيان أن إلغاء القرار 200 لسنة 2012 كان بمثابة الشرارة التى ساعدت على توغل الكيانات المسماة بسلاسل الصيدليات، والتي تمثل بابا خلفيا لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على سوق الدواء المصري، ودخول الأدوية المهربة ومجهولة المصدر إلى البلاد، بل والترويج لها وبيعها وتمادت هذه الكيانات في مخالفة آداب ولوائح
وأكد البيان أن إلغاء القرار 200 لسنة 2012 كان بمثابة الشرارة التى ساعدت على توغل الكيانات المسماة بسلاسل الصيدليات، والتي تمثل بابا خلفيا لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على سوق الدواء المصري، ودخول الأدوية المهربة ومجهولة المصدر إلى البلاد، بل والترويج لها وبيعها وتمادت هذه الكيانات في مخالفة آداب ولوائح مزاولة المهنة.
وطالب البيان، وزيرة الصحة بالعودة للقرار 200 لسنة 2012، مع وضع الضوابط اللازمة لتمكين النقابة العامة والنقابة الفرعية من الحفاظ على هذه المهنة، في ظل إقدام الدولة على تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، لتكون الصيدليات والصيادلة جزءا متناغما مع تلك المنظومة الطبية الشاملة، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر لإصرار وزارة الصحة على عدم إصدار قرار وزاري يحمل ضوابط واضحة، للتأكد من إصدار تراخيص الصيدليات للصيادلة.
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