شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنظم دورات تدريبية عن تكويد مزارع الصادرات الزراعية لرفع كفاءة المنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية البرنامج التدريبي الثاني عن كيفية سحب العينات النباتية لتقدير متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية وذلك بمحطة الحسن لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، خلال يومين تحت إشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبمشاركة المعمل المركزي للمبيدات والإدارة المركزية للحجر الزراعي والإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية للتوعية بضوابط تكويد المزارع المخصصة لتصدير الحاصلات البستانية إلى الخارج.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن البرنامج تناول شرح تفصيلي عن عملية تكويد المزارع وسحب العينات بداية من دخول المحصول بالشاحنة، وجميع المراحل حتى نهاية عمليات التعبئة والتغليف كما تناول البرنامج تدريب عملي عن كيفية اخذ العينات النباتية وإرسالها للمعمل المركزي للمبيدات لتقدير نسبة متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية ودور وزارة الزراعة في أعمال التكويد.

وأضاف «السباعي» أن الدورة شارك بها عدد 40 مهندس مكافحة وبساتين على مستوي مراكز محافظة القليوبية، موضحا أنه تم استعراض منظومة التكويد للمزارع وترقيم بيانات مزارع الإنتاج الزراعي خلال جميع الممارسات الزراعية لمراحل الإنتاج بدءا من الإعداد للزراعة وحتى تداول المحصول حتى الجنى والحصاد مرورًا بتطبيقات الاستخدام الآمن للمبيدات.

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وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أن البرنامج التدريبي تناول العديد من الموضوعات الهامة عن الخطوات الأساسية لتحليل العينات النباتية بغرض تقدير نسبة متبقيات المبيدات وتم تفقد معامل تحليل العينات على الطبيعة بغرض فتح أسواق جديدة للمنتج المصري في الدول العربية والأجنبية.

وشدد «السباعي»، على أن تكويد المزارع يستهدف ترقيم بيانات مزارع الإنتاج الزراعي خلال جميع الممارسات الزراعية لمراحل الإنتاج بدءا من الإعداد للزراعة وحتى تداول المحصول حتى الجني والحصاد مرورا بتطبيقات الاستخدام الآمن للمبيدات وفقا التوصيات الفنية التي أعدتها لجنة المبيدات لاستخدامات المبيدات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن التكويد يستهدف الاستفادة من الموارد المائية والأرضية لمدخلات الإنتاج الزراعي بما ينعكس على تطبيق ممارسات ترشيد استهلاك مياه الري والأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية وفقا للمعايير التي تحددها وزارة الزراعة لإنتاج غذاء آمن وتوحيد معايير الجودة سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وشدد «السباعي»، على أن وزارة الزراعة تعمل على ضبط منظومة التصدير للمحاصيل الزراعية، لضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، موضحا أن المعاهد البحثية المتخصصة تقوم بالاشتراك مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بسحب عينات من ثمار المزرعة قبل الجمع والحصاد ويتم فحصها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للشروط اللازمة من حيث الجودة والإصابة بالآفات ومتبقيات المبيدات والمواد السامة.