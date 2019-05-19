أخبار مصر | "الآثار" تنظم حفل إفطار جماعي للعاملين في القطاع الإسلامي والقبطي واليهودي بمناسبة رمضان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تنظم حفل إفطار جماعي للعاملين في القطاع الإسلامي والقبطي واليهودي بمناسبة رمضان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار كما هو المعتاد كل عام في رمضان بإفطار جماعي للعاملين بالقطاع بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وجاءت الدعوة من رئيس القطاع الدكتور جمال مصطفى لجموع العاملين فيه، والذين لبوا الدعوة من مختلف المناطق الأثرية.

وكان من أبرز الحضور محمد أبو سريع مدير عام منطقة الجمالية، وباسم الأشقر مدير عام الأزهر والغوري، الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، وعاطف الدباح من المكتب الفني لوزير الآثار، ود. العربي مكي، وريحاب السعيد مدير منطقة السيدة زينب، وأحمد السيد مدير منطقة شجرة مريم، وعدد كبير من الأثريين والأثريات والعاملين بالقطاع.

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وكذلك وجه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الدعوة لقيادته السابقة وأبرزهم الدكتور عادل غنيم والدكتور عماد عثمان، حيث شغل كل منهم منصب كبير أثريين قبل وصوله لسن التقاعد.

ومن ناحيته قال الدكتور جمال مصطفى، إن الإفطار يأتي كعادة سنوية متكررة، يلتقي فيها العاملين في نوع من التواصل المجتمعي، وتوطيد الصلات بين العاملين وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على سير العمل.

وأضاف مصطفى أن العمل في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية يسير بشكل عملي علمي دقيق، حيث أنه لا مكان فيه سوى للمجتهدين والمخلصين للعمل الأثري، والذين يقدمون مصلحة وطنهم وعملهم على أي شئ آخر.

يذكر أن الإفطار انعقد في وكالة بازرعة، وهي وكالة أثرية ترجع للعصر العثماني وتقع في شارع التمبكشية بحي الجمالية.