مصر | اليوم.. استكمال المرافعات في محاكمة المعزول و28 آخرين بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال المرافعات في محاكمة المعزول و28 آخرين بـ"اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وخصصت المحكمة الجلسة لاستكمال سماع باقى المرافعات عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.