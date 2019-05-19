مصر | اليوم.. الحكم في طعون المتهمين بـ"أحداث سفارة النيجر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكم في طعون المتهمين بـ"أحداث سفارة النيجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الأحد المحكمة العليا ببطعون العسكرية الحكم علي طعن 9 متهمين على أحكام الإعدام والسجن التى تراوحت من السجن 3 سنوات وحتى الموْبد فى القضية التى تحمل رقم الرقم 268 لسنة 2015 جنايات غرب العسكرية ، والمعروفة إعلاميا بخلية أستهداف سفارة النيجر.

وكان ضابط التصديق العسكرى صدق على حكم المحكمة العسكرية للجتايات فى القضية الصادر فيها حكم بإعدام المتهم محمد جمال هنداوى قائد عملية الهجوم والموْبد لأربعة متهمين آخرين والسجن 10 سنوات ل 12 متهما ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهما بالسجن 3 سنوات.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة كشفت ان المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم فى قلب القاهرة وأقناعهم بهم ، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى فى البلاد لإجبار النظام السياسى الحالى على التخلى عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة ، واعترف المتهمون أيضا أنهم يبايعون أمر تنظيم " داعش " أبو بكر البغدادى ، خليفة للمسلمين " .