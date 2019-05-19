مصر | "فرق 3 ساعات على طريق الموت".. والضحايا 27 شخصا في انقلاب سيارتين بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فرق 3 ساعات على طريق الموت".. والضحايا 27 شخصا في انقلاب سيارتين بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الطريق الصحراوي الشرقي " الكريمات"، بنطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، حادثين مروعين خلال 3 ساعات، راح ضحيتهما 9 أشخاص، وأصيب 18 آخرين، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفي اطفيح المركزي، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغين، للمقدم أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من شرطة النجدة، بانقلاب سيارتين ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي "الكريمات"، ووجود مصابين ومتوفيين، دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل قيادات المرور وقوة من القسم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة، والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز، وتبين أنه حال سير السيارتين الميكروباص بالطريق المشار إليه، انفجر أحد إطارات الميكروباصي، ما أدي إلى اختلال عجلة القيادة بيده، وانقلاب الميكروباص، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادثين عن مصرع 9 أشخاص، وإصابة 18 أخرين، إثر إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء أجسادهم، وتم نقلهم لمستشفى أطفيح العام، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.